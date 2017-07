Olsokstevne i knallvær

Både bygdefolk og tilreisende møtte opp for å delta på aktivitetene under Olsokarrangementet på Ålvundeid.

I lysløypa samlet naturstiarrangementet ikke mindre enn 60 deltakere. Trimklassen uten tidtaking samlet 14, mens det var 29 som deltok i klassene med tidtaking (se egen sak).

De senere årene har Miniolsokarrangementet for de aller yngste vært en fulltreffer – slik var det også i år. Her ble det konkurrert med liv og lyst – og ved passering av målstreken fikk samtlige medalje rundt halsen.

Arrangementet er et samarbeid mellom Idrettslaget Ulvungen og Ålvundeid bygdekvinnelag. Sistnevnte sørget blant annet for at ingen av de frammøtte behøvde å gå sultne fra Leikvoll denne dagen.

Steinar Wirum var dagens speaker, og han sørget for å holde publikum oppdatert underveis.

Mer fra årets olsokstevne finner du i Driva sin onsdagsutgave.