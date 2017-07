Fyldig slakterbok

Etter åtte års grundig arbeid er boka «Med kjøtt på beinet – slakterhistorien for Kristiansund og Nordmøre 1800 – 2017» endelig ferdig. Onsdag kommer forfatteren og kona hans til Surnadal for å presentere boka.

– Boka er utgitt på eget forlag, og salget av boka står vi for sjøl. Derfor reiser vi nå rundt på Nordmøre og presenterer boka. Onsdag kommer vi altså til Surnadal, der vi vil sitte på Skei i fire timer fra klokka 13, sannsynligvis i gangen ved Coop Extra, forteller Sandvik.

Omtale av boka kan leses i Driva onsdag, og det blir ellers også anledning til å spørre om alt det man eventuelt måtte lure på når forfatteren er på plass på Skei samme dag.

– Jeg forteller gladelig mer om boka, og den kan naturligvis også kjøpes, opplyser han.

Litt om forfatteren:

Andreas Sandvik ble født i 1951 og vokste opp i en kjøpmannsfamilie.

– Far min var krigsseiler og kom til Kristiansund i 1947, kjøpte opp, etablerte og drev slakteri. Han døde i 1971, forteller Sandvik, som kjapt også sier noen ord om seg sjøl.

– Jeg tok annen utdanning og har jobbet som bankmann og lærer. Jeg har også vært politiker i Kristiansund, blant annet varaordfører under tidligere ordfører Dagfin Ripnes. I tillegg har jeg vært styreleder i Nordmøre Museum.

I åtte år har han arbeidet med den fyldige boka, de siste fire på heltid som pensjonist.

Alle er snart borte

Bakgrunnen for boka er at så godt som alle slakterforretninger rundt omkring i Norges land er så godt som utradert.

– På det meste var det ti slakterforretninger bare i Kristiansund etter krigen, og nå er det kun en igjen. I Ålesund er det to igjen, i Oslo en, mens i Molde og Trondheim er det ingen. Jeg hadde et ønske om å skrive om årsaka til at alt dette nå er industrialisert, forteller han.

Boka omhandler alle bygdeslakteri på Nordmøre inkludert kommunene i Drivas dekningsområde. Eksempelvis er Surnadal slakteri rikt omtalt, med navn på de aller fleste av dem som har arbeidet der.

– Og ære være Surnadal som fortsatt har Sylte Gårdsslakteri. Dette arbeidet har vært en eneste fantastisk reise, fastslår han. Og mer om slaktehistorien i Surnadal og andre steder fås altså servert på Skei onsdag.