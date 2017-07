Mener bruken av Guro er en skandale

Det er Trond Johannesen som i en kommentar etter Norge - Danmark-kampen mandag kveld skriver om norsk EM-fiasko. At det norske laget ikke har vært godt nok.

- Men det har heller ikke landslagsledelsen vært, og trenerapparatet kan starte med bruken, eller snarere det motsatte, ikke-bruken av Guro Reiten, skriver han.

Og kaller det en skandale at ikke hennes kvaliteter er dyrket frem gjennom hele vårsesongen.

- Det offensive spillet i dette laget skulle ha vært bygd rundt Guro Reiten og Caroline Graham Hansen.

- Ikke at Reiten var fantastisk da hun endelig fikk sjansen fra start, men hun var god, og hun viste at hun har en fot som er bedre enn nesten alle de øvrige i den norske troppen, hun viste at hun har en x-faktor som er så sårt savnet; balltrygg, kreativ, skapende, uforutsigbar, toppscorer i Toppserien, skriver han videre om sunndalsjentas innsats mandag kveld. Han trekker fram at hun i løpet av noen få minutter rakk å vise frem en pasningsfot, en innleggsfot, en cornerfot og delvis en skuddfot.

- Guro Reiten har vært moden for dette nivået hele veien, og da hun fikk sjansen var det alt for sent.

Nedtur for Ada

Ada Stolsmo Hegerberg beskriver EM-sluttspillet i Nederland som sin største nedtur i fotballkarrieren.

– Realiteten er brutal, og vi har ikke vært bedre. Null poeng etter tre kamper er knalltøft, men samtidig er vi nødt til å se oss selv i speilet og tenke «hva skal til nå for at vi skal løfte oss», sa hun i intervjusonen etter 0-1-tapet mot Danmark mandag kveld.

Lyon-stjernen feller en hard dom over både sine egne og Norges prestasjoner.

– Jeg har ikke fått ut potensialet i det hele tatt, men det henger jo sammen. De andre har ikke fått ut det de er gode for heller. Vi er et lag, og vi må finne ut av hva som skal til for å få ut det beste av hverandre når det gjelder. Om det er med- eller motgang så må vi alltid lete etter hvordan vi skal bli bedre.