Sterke tall fra Hydro Sunndal

– Metallprisene steg i andre kvartal, samtidig som våre ansatte kan se tilbake på nok et kvartal med god drift og stabilt høy produksjon i alle ledd av fabrikken, sier fabrikksjef Eivind Mikalsen når han oppsummerer driften ved verket i april, mai og juni.

Etter første halvår er det samlede overskuddet for Hydro Sunndal på 763 millioner kroner før renter og skatt.

– Vi opplever god etterspørsel etter både pressbolt og støpelegeringer, så vi er utvilsomt inne i en periode med medvind for verket, sier Mikalsen i en pressemelding.

Aluminium handles på råvarebørsen London Metal Exchange (LME). I første kvartal lå aluminiumsprisen på i overkant av 1700 dollar per tonn, mens den tilsvarende prisen i andre kvartal hadde steget til i overkant av 1850 dollar per tonn.

Godt i gang med produktivitetsprogram

I fjor lanserte Hydro Sunndal et produktivitetsprogram som internt har fått navnet P2019 fordi det i utgangspunktet løper frem til utgangen av 2019. Programmet handler om å kombinere produksjonsøkning, effektivisering og automatisering med mer kostnadseffektivt vedlikehold.

Mikalsen skryter av forbedringsiveren i organisasjonen.

– Vi har fått en veldig god start på produktivitetsprogrammet vårt. Flere automatiserings- og effektiviseringstiltak nærmer seg implementering, og jeg er imponert over evnen ansatte har til å finne muligheter til forbedringer og til å dra lasset i samme retning, sier Mikalsen.

Hydro Sunndal er Europas største aluminiumverk. Ved full utnyttelse av produksjonskapasiteten kan verket levere omtrent en halv million tonn støperiprodukter i året.

Viktig sikkerhetsfokus

I andre kvartal var det ingen fraværsskader blant ansatte eller innleide ved Hydro Sunndal. Fabrikksjefen sier godt sikkerhetsarbeid er det viktigste fokusområdet for organisasjonen på Sunndalsøra.

– Det er gledelig at vi ikke hadde noen fraværsskader i andre kvartal. Målet vårt er at ingen, hverken egne ansatte eller innleide, skal skade seg når de jobber for Hydro, sier han.