Dro blekksprut på sluk

Monica Settemsdal var ute i båt sammen med Tom Allan Holten og hunden Saga og fisket i Surnadalsfjorden tirsdag kveld, da den noe uvanlige fangsten bet på sluken. Opp i båten kom akkaren.

– Dette var rundt midnatt ute ved Torvika, og ganske nær land, forteller Monica, som aldri har fått lignende fangst tidligere.

Hun forteller at akkaren sprutet vann på henne da den kom opp av sjøen.

– Jeg syntes den var litt kul jeg da, men jeg holder meg til å spise fisk, så jeg knipset bare et par bilder av den før Tom Allan slapp den ut i sjøen igjen.

Også tidligere i sommer ble Driva kontaktet angående en som hadde fått en diger blekksprut under fiske i Surnadalsfjorden.

Et kjapt søk på internett viser at disse blekksprutene kan spise fisk og at store stimer av akkarer kan følge etter sildestimer, for eksempel. Så det å få en av disse på sluken er nok kanskje ikke så uvanlig som man skulle tro.

Akkar er den vanligste blekksprutarten langs norskekysten, ifølge Wikipedia. Her står det å lese at akkaren blir cirka 60 cm lang og lever bare i ett år. Den lever i store flokker og beiter på mesopelagiske fiskearter i tillegg til krill, reker og andre arter av blekksprut.