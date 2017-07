Vil ha flere læreplasser

Stortingspolitiker Else-May Botten (Ap) mener regjeringen gjør en for dårlig jobb med å legge til rette for flere læreplasser for ungdom. Hun viser til at 484 elever i Møre og Romsdal står uten læreplass til høsten. I år har 1232 elever søkt om læreplass, men bare 748 har fått plass i fylket.

- Vi har rett og slett ikke råd til å la de unge gå ledige. Det er lite framtidsrettet for den enkelte om ordtaket «ledig gang er rota til alt vondt» stemmer. Og det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt, sier Botten.

Derfor lover Botten, nå som valgkampen nærmer seg, å gjøre mer enn regjeringen gjør i dag for å skaffe læreplass til alle kvalifiserte søkere om Arbeiderpartiet kommer i regjering til høsten. Dette ved å få i stand et forpliktende samarbeid mellom arbeidslivet, fylkeskommunen (som skoleeier) og staten, for å sikre en bedre fag- og yrkesopplæring, samt få på plass nok læreplasser.

- Ungdommen er framtida og vi må påse at samfunnet og arbeidslivet ikke møter de med stengte dører. Nå må vi sikre den kompetansen arbeidslivet trenger i framtida og gi ungdom den kompetansen de trenger for å komme inn på arbeidsmarkedet, mener Botten.

Dette mener Botten staten kan bidra med;

• Å oppgradere utstyr slik at opplæringen på yrkesfag blir mer relevant

• Få på plass en ordning med praksistilbud, slik at mer av opplæringen kan tas i bedrift gjennom hele det yrkesfaglige løpet

• Øke lærlingtilskuddet tilsvarende det en skoleplass koster

Det vil forplikte fylkeskommunen til;

• Å inngå samarbeidsavtaler med arbeidslivet om dimensjonering og utforming av de yrkesfaglige løpene, for å sikre arbeidslivet tilgang på riktig kompetanse.

Arbeidslivet vil forplikte seg til å bidra med læreplasser:

• Det private næringslivet må inngå avtaler om å stille med flere læreplasser.

• Kommunene må stille med 2 læreplasser pr 1000 innbygger og helseforetakene må tilby flere praksisplasser og lærlingplasser. Spesielt innen helse- og omsorgsfag.

- AP vil rigge samfunnet for framtida. Da må vi satse på ungdommen og vise handlekraft, avslutter Else-May Botten.