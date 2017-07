Hydro åpner milliardanlegg

Noe av teknologien er så hemmelig at selskapet ikke tør å patentere den, skriver E24. Statsminister Erna Solberg er til stede når pilotanlegget til 4,3 milliarder skal innvies.

– For det første gir dette anlegget oss et potensiale for å bli enda mer kostnadseffektive, sier Brandtzæg til E24.

– Det er også viktig for oss at vi kan produsere aluminium med enda mindre energiforbruk og mindre utslipp, i en verden som vil ha flere og flere kunder som vil kreve bærekraftige løsninger, legger han til. Målet med pilotanlegget er å redusere energiforbruket med 15 prosent per kilo aluminium som blir produsert, målt i forhold til verdensgjennomsnittet. Dessuten skal CO2-utslippene være de laveste i verden. Selskapet har utviklet ny teknologi, og deler av denne er det så viktig å holde hemmelig at Hydro ikke en gang vil patentere den.

– Denne teknologien er ny og noe som verden aldri har sett før. Det er en teknologi vi har valgt å holde hemmelig og ikke patentere, sier konsernsjefen.

Den årlige produksjonen i den nye produksjonslinjen på Karmøy blir på relativt beskjedne 75.000 tonn.

Langt viktigere for Hydro er utviklingen av nyskapende teknologi for å få ned energiforbruket og bane vei for en mer bærekraftig aluminiumsnæring.

Hvis selskapet lykkes med sine planer, kan det bidra til at også selskapets andre anlegg i Norge og resten av verden blir mer effektive i fremtiden.

– Når vi har testet ut denne teknologien, så vil vi bruke teknologielementer herfra til eksisterende aluminiumsverk for å dra dem ytterligere ned på kostnadskurven, sier Brandtzæg.