Kos deg med agurk

Agurken kom til Norge på 1600-tallet og er i dag en av de grønnsakene det spises desidert mest av her i landet.

Agurk kan som kjent brukes til så mangt; som pålegg, i ulike salater, til sylting, i fiskeretter og annen middagsmat – og dessuten er agurken også et sunt alternativ til helgekosen, framfor chips og lignende. Bruksområdene er mange.

Agurken er altså en super grønnsak å stappe i seg av flere grunner. Denne grønnsaken regnes som reineste slankekosten da den er svært kalorifattig, hvilket betyr at man kan spise store mengder med agurk uten å legge på seg et eneste gram. Årsaka er at agurken inneholder så mye som 96 prosent vann, noe som tilsvarer rundt to glass vann. Kroppen trenger mye vann, og på solfylte og varme dager om sommeren er det jo ekstra viktig å få i seg nok væske, så da vil agurkspising hjelpe mot dehydrering.

Og sjøl om agurken har så mye vann i seg, inneholder den også flere viktige næringsstoffer; som vitamin A, vitamin C, kalsium og jern – sjøl om det er i små mengder.

Agurk har lavt energi – og fettinnhold, og er en kilde til kostfiber, som er gunstig for fordøyelsen. Egenskapene gjelder imidlertid ved inntak av minst 100 gram.

Mange tror at agurken skal oppbevares i kjøleskapet, men det er egentlig feil. Agurken kan ifølge Mattilsynet ta skade av for kald oppbevaring og skal derfor ikke oppbevares i kjøleskap. Opplysningskontoret for frukt og grønt anbefaler at agurk skal oppbevares på en temperatur på rundt 12 grader, og opplyser ellers at den vil ta skade både av lavere og høyere temperaturer. Agurken bør dessuten være godt innpakket i plast, da dette blant annet beskytter mot uttørking.

Konklusjon: Stapp i deg agurk med god samvittighet i sommervarmen, det er bare sunt – uansett hvordan den nytes.

På Opplysningskontoret for frukt og grønt sine sider finner du mange oppskrifter på godsaker med agurk som ingrediens.