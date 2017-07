Stiller ut i Paris

Dalsegg rapporterer om en travel sommer med bestillingsverk, kunder og besøkende fra nær og fjern i Dalalåven Atelier heime i Rindal. Nå blir det enda travlere. Inga Dalsegg er nemlig invitert til å stille ut på den store kunstmessen Art Shopping i Paris i slutten av oktober. Da ønsker hun å kunne presentere noen nye kunstverk. Oljemaleri tar 1-2 måneder å lage, så her er tida knapp. Det koster også å ha stand på messa, så det er greit å ha noe å selge.

- Må nok sette noen bestillingsverk på vent, male flere maleri samtidig og jobbe lengre dager, sier en glad og spent kunstner.

- Har solgt unna mange av de små maleriene i sommer, og trenger å få malt opp flere av den størrelsen slik at jeg har en variasjon av bilder å stille ut, sier Dalsegg.

Invitasjonen kom på mail. Hvordan arrangørene har blitt oppmerksom på henne er hun litt usikker på, men antar det er via nett, nettverk og eller tidligere utstillinger i Belgia og Nederland.

- Har fått en hel stand, så nå er det spørs hvor mange maleri jeg klarer å få med nedover på flyet, smiler Dalsegg.

Salgsmessa holdes to ganger om året. Om seg sjøl sier kunstmessa den er en plattform for utstilling av samtidskunst, en møteplass for talent høyt verdsatt av fans. Den er sentralt plassert under glasspyramiden på Louvre, og det er enormt mange besøkende innom. Dalsegg grugleder seg.

- Håpet å få se litt av Paris mens jeg er der, men det blir ti timer på stand hver av dagene og ikke mye tid til overs. Får ta ferie seinere, sier Dalsegg.