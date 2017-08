Sterk Nordmør-innsats

Nordmør skyttersamlag viste litt av tidligere storhet da de fire utvalgte skytterne fra Nordmør gjorde unna samlagsskytingen for rekrutt- og juniorskyttere og endte på en meget fin åttendeplass under Landsskytterstevnet i Førde mandag kveld.

Kjell Arne Fjærli åpnet med 100 på første etappe. Han skjøt i tillegg seks sentrumstiere og leverte pinnen videre til Mathias Bakk som også skjøt 100 poeng. Med fem nye sentrumstiere lå Nordmør godt plassert i toppskiktet sammen med flere lag.

Den første av de to juniorskytterne, Maria Helene Nogva, fikk anvist 98 poeng med fire i sentrum. De to nierne kom begge på knestående. På ankeretappen skjøt Karen Snekvik 99 poeng med fem sentrum etter at hun fikk anvist nier på det andre kneskuddet.

Selv var nok Karen litt irritert på det ene skuddet, mens lagkameratene så ut til å være meget tilfreds med den gode innsatsen.