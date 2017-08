Grønt lys for utbygging

Reguleringsplanen for kommunehusområdet på Øksendalsøra var en krevende sak å lande for politikerne. Da kommunestyret i mai i fjor vedtok den nye planen, hadde saka først vært til behandling i økonomi- og planutvalget fem ganger, og planprosessen hadde gått over tre år.

Motstanden mot utbygging på Øksendalsøra har vært sterk, og 43 beboere og rettighetshavere på strandstedet, samt Fortidsminneforeningen på Nordmøre, klaget på vedtaket. Kommunestyret holdt fast ved sitt vedtak, og saka ble oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det hører med til saka at fylkesmannen vurderte seg inhabil, og at det måtte oppnevnes settefylkesmann.

Nå har fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomgått saka, og er kommet til at kommunens vedtak stadfestes, med noen mindre unntak.

Fylkesmannen har ingen merknader til verken saksbehandlingen eller det skjønn som kommunen har utøvet.

Blant annet heter det i vurderingen at "Fylkesmannen er av den oppfatning at naboer, berørte og andre interesserte har hatt tilstrekkelig mulighet til å fremme sine synspunkter i planprosessen".

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Opphever deler av planen

Fylkesmannen stadfester reguleringsplanen med to unntak, og påpeker i tillegg to mangler. Dette gjelder:

l Reguleringsbestemmelsens punkt 1.2 g siste setning: Kommunen sier at hovedhensikten med ny bebyggelse på kaiområdet er å legge til rette for nye boliger for å styrke bosettinga på stedet. Samtidig vil kommunen åpne for kontor og håndverk, og forklarer dette med et ønske om å gi mulighet for vitalisering av Øksendalsøra. Det blir på denne måten motsetning mellom bestemmelsen og arealformålet, påpeker fylkesmannen, som opphever denne setningen (om kontor-, håndverks- og forretningsvirksomhet) som ugyldig.

l Handikapparkering: Under behandlingen i kommunestyret ble en HC-parkeringsplass tatt inn i planen på en del av vegarealet nede ved friomårdet. Fylkesmannen mener dette framstår som lite utredet, og stiller spørsmål ved de trafikkmessige konsekvensene dette vil føre til. Fylkesmannen opphever denne delen av planen.

l Byggegrense mot sjøen mangler i planen. Fylkesmannen minner om det generelle forbudet mot å bygge i 100-metersbeltet mot sjøen, og at oppføring og gjennomføring av tiltak i området vil kreve dispensasjon. Det er heller ikke angitt utnyttelsesgrad for et av bebyggelsesområdene i reguleringsplanen. Dette gjelder et område som allerede er utbygget, og omfatter det gamle kommunehuset.

Spesielt verneverdig

Klagerne har blant annet anført at de to nye byggene som reguleringsplanen åpner for, vil bli som fremmedelementer på Øksendalsøra, som er vurdert som et spesielt verneverdig kulturlandskap.

Det er cirka 30 verneverdige bygninger på det unike strandstedet, og områdene med eldre bebyggelse er regulert til spesialområde for bevaring.

Fylkesmannen peker imidlertid på at fylkeskommunen har vurdert saken og kommet med innspill om utformingen av bygnignene, og godtatt endelig detaljregulering, sist med endring av mønehøyde, fjerning av av mellombygg og med bestemmelser for å beholde strandområdet.

Klagerne har også pekt på at de kommer til å miste strandområder som har vært mye brukt av lokalbefolkningen. På friområdet arrangeres St Hans-feiringer, nyttårsfeiringer, bryggedans med mer, og kaiområdet brukes til fisking og bading. Her peker fylkesmannen på at kommunen har vært klar over dette i planleggingen og vurdert at så lenge tilgjengeligheten til strandsonen og friområdet sikres, samt at det lages til en leikepark i nærområdet for barn, så kan det fortettes slik planen legger opp til. Fylkesmannen finner ingen grunn til å gripe inn i kommunens skjønn.

Dermed vil det trolig snart bli utlyst en konkurranse i forbindelse med salget av den kommunale tomta på Øksendalsøra. Utbyggeren som vinner konkurransen, skal få kjøpe tomta til en fastsatt pris, har politikerne bestemt.

– Jeg håper at mange utbyggere vil konkurrere om prosjektet. Jeg er trygg på at husene vil gli fint inn på Øksendalsøra, skrev ordfører Ståle Refstie tidligere i et leserinnlegg.