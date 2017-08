Klager over støy

Ei flismaskin gjør det ei flismaskin skal gjøre, lage flis av materialer. Ei slik maskin står i disse dager hos Møre Tre i Surnadal og jobber. Problemet med arbeidet er at det lager lyd. Så høy lyd mener enkelte beboere på Surnadalsøra at det er sjenerende. Derfor kontakter beboerne Driva for å varsle om bråket. De har vært i kontakt med maskinoperatøren som sier han har fått i oppdrag å gjøre denne jobben hele uka.

Beboerne undrer seg over om ikke Møre Tre er pliktig til å varsle naboene når slike støyende maskiner jobber? Og om støyen overskrider tillatte grenser? Beboerne sier de har vært i kontakt med Møre Tre, men fått vite at den som er ansvarlig og kan gi slike svar, daglig leder Hallvard Brusethaug, er på ferie.

Driva har ringt Talgø som eier Møre Tre og får der vite det samme. Det er kun Brusethaug som kan svare på disse spørsmålene. Det har ikke lyktes Driva å nå sjefen for Møre Tre på telefon.