Tok pukkelaks i Usma

Innen utgangen av juli var det kommet inn meldinger til NINA om fangst av 800 pukkellaks i 120 norske elver. Ei av dem er Usma i Øksendal. Der tok Sverre Huser en på 1,5 kilo nylig. Det er første gang han hører om slik laks tatt i Usma.

- Har ikke hørt om det før, og jeg har fisket her i mange år, sier Huser.

På lista over elver i Møre og Romsdal der det er tatt pukkellaks er Surna på andreplass når det gjelder antall. 12 stillehavslaks er tatt der. Mest er det tatt i Ørstaelva med 26.

Sverre Huser, halvt Øksendaling bosatt i Oslo, har fiska i Usma i Øksendal i rundt 50 år. Usma var før gyroen kom og tok den en smålaks- og sjøørretelv. Nå er smålaksen så godt som borte, mens sjøørreten vokser og trives.

- Snittvekta på sjøørreten ser ut til å gå opp, den hartatt over gyteplassene etter laksen, sier Huser.

Huser sier han tar 1-2 smålaks per ti fisk han fanger i elva. I slutten av juli tok han nok en laks i elveosen. Denne gang en pukkellaks. Det så han med en gang han fikk fisken på kroken.

- Den så gigantisk ut det den glinset i sølv, men den var på 1,5 kilo og full av rogn, sier Huser.

Pukkellaksen har i år blitt tatt i større og mindre mengder der den normalt ikke er tatt tidligere. På vestlandet har den kommet opp i de fleste lakseelvene. Huser kan ikke huske det er tatt pukkellaks i Usma tidligere. Han har varslet Nina om sin fangst.

Nina opplyser på sin nettside at det på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, da pukkellaksen hadde blitt satt ut i Nordvest-Russland, blei fanga en god del pukkellaks også utenfor Midt-Norge, men at den etter det forsvant nordover til elvene i Finnmark og Nordvest-Russland der den normalt gyter. Hva som gjør at den i år er fanget i større mengder langs sørvestkysten av Norge og i Glomma er ikke forskerne riktig sikker på. Pukkellaksen er svartelista.

- Den oppfører seg likens på stanga, artig å få laks bare synd det var pukkellaks, sier Huser.

NINA er redd pukkellaksen kan forstyrre livet og ødelegge for ørret og stedbunden laks i de elvene den eventuelt måtte gå opp og gyte i. Pukkellaksen gyter i august, september og fisken går raskere enn annen laks ut i havet. Dette vil føre til en større kamp om mat i den tida pukkellaksen vandrer ut. NINA sier utfisking er en måte å bli kvitt pukkellaksen på.

- De som ønsker å forsøke tiltak i elvene, bør kontakte fylkesmannens miljøvernavdeling, sier Eva B. Thorstad i NINA.

Elver i Møre og Romsdal der det er tat pukkellaks og antall tatt:

Austefjord vassdrag 4

Batnfjordselva 1

Bævra 1

Driva 4

Eira 1

Kilselva 1

Korsbrekkelva, Hellesylt 2

Nåvassdraget Nordmøre 2

Oselva 1

Osen, Kleive 1

Stordalselva 2

Strandaelva 1

Straumen (Fetvassdraget) 1

Surna 12

Søya 1

Tennfjordelva 1

Valldøla 2

Visa 1

Vågsbøelva 6

Ørstaelva 26

Åheimselva 4