Laga musikk til oldemor sine dikt

Det var målmannen Nils Ulvund som på mange måtar utløyste prosjektet. Arven frå tanta hans i Ålvundfjord i 1989 omfatta blant anna to bereposar med avisutklipp. Blant desse var ei lang rekke med dikt skrivne av lokale forfattarar. Blant dei Gjertrud Ulvund.

– Det var kanskje ikkje høgverdig lyrikk alt, men det var flotte tidsbilete, fortel Ulvund i ei pressemelding.

Ved tusenårsskiftet vart dikta framførte ved eit arrangement i Fossheim, og tanken var at ei lokal diktsamling skulle gjevast ut.

Tida har gått utan at det har skjedd, men no når Gjertrud Ulvund sine dikt ut til allmennheita på ein heilt annan og kanskje vel so fengande måte.

Då oldebarnet Dag Runar Sylte – som sjølv sidan unge år har spela i både korps og ei lang rekke orkester – fekk hand om diktskatten frå oldemor, gjorde han seg raskt tankar om å sette musikk til dei. Likevel gjekk det eit års tid før han kom i gong med prosjektet som no er fullført.

Sjølv var han ni år då oldemor døydde, men hugsar henne likevel.

– Eg hugsar at ho sat utom husveggen og jodla. Eg meiner ho spela litt og, men kan ikkje hugse kva for eit instrument. Men eg var ikkje klar over at ho skreiv dikt. Det var etter eit slektsmøte i Ålvundfjord at eg vart kjend med det, fortel han.

Etter kvart kom tonesettinga av dikta i gong, og det var åtte låtar med ulikt – men samtidig folkeleg – preg. Tanken var at han skulle gjere alt sjølv i studioet heime på Grøa, men etter kvart som prosjektet vart kjend, stilte gode musikkvener og opp på det som har blitt eit dugnadsprosjekt. Blant dei som bidrar er tidlegare Spelemannpris-nominerte Øystein Sandbukt på diverse strengeinstrument.

Åge Fossum har mastret innspelinga, og stilt sitt studio til rådigheit i sluttspurten. Blant anna når det var spela inn akustiske trommer, slik at man samla sett har fått eit meir organisk lydbilete.

Mange andre har og kome med innspel i prosessen, og slik bidrege til det sluttresultatet som no ligg føre.

Resultatet har altså blitt ei cd med åtte tekstar med tidsbilete frå Ålvundfjord, med dertil høyrande musikk. Målet har ikkje vore å lage ei hit-samling, men ta vare på tekstane som oldemor skapte mange tiår tidlegare.

– For alt eg veit er det ikkje ein gong sikkert at ho sjølv ville lika at nokon sette musikk til tekstane hennar, medgjev Sylte.

Sjølv har han undervegs i prosessen tatt seg små fridomar i høve til tekstane. Både for å få tonar og ord til å passe betre saman, og for at songane skulle verte enklare å synge.

– Ålvundfjord-dialekt ligg ikkje naturleg for meg, forklarar Dag Runar Sylte. Dermed blei tekstane og tilpassa eit meir normalisert talemål. Gjertrud Ulvund sine originaltekstar var skrivne på nynorsk, med eit preg av den lokale dialekta.

Nils Ulvund, som altså kan reknast som fødselshjelpar på prosjektet, er svært nøgd med at arven etter «Gjættru Ørå» som ho vart kalla på folkemunne, no er teke framifrå vare på.

At det er ein av hennar mange etterkommarar som står bak, er ekstra prisverdig synest han.

Kanskje kan det også bidra til å sparke i gang igjen arbeidet med ei samling med lokale dikt mellom to permar.

Men i denne runden er det dikta til Gjertrud Ulvund det handlar om. Sjølv hugsar Nils Ulvund henne godt – og spesielt for to ting:

– Ho var eit menneske i kontakt med naturen som mellom anna snakka med måsen, og henta vatn med børtre der ho budde på Innerøran, fortel Ulvund smilande.

Ja, i det heile hugsar han henne som eit kulturmenneske, og ein person som hadde evner som i dag ville gitt gode moglegheiter for ein skulegang ho den gong ikkje fekk. I staden vart ho åttebarnsmor på ein jordlaus plass, med dei utfordringar det førte med seg.

Men takka vere oldebarnet Dag Runar Sylte er det no likevel sikkert at «fiskar- og skomakarkjerringa» Gjertrud Ulvund aldri vert gløymd.