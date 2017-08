To Hydro-lag møttes til dyst

Hva er likheten mellom Sunndal IL og Alunorte Rain Forest team fra Brasil? Begge lagene representerer steder der Hydro har store virksomheter – det ene i Sunndal, det andre i Barcarena, helt nord i Brasil.

Det Hydro-sponsede laget Alunorte Rain Forest team representerer aluminaverket Hydro Alunorte, som produserer det viktige råstoffet til elektrolysen ved Hydro Sunndal, som ved hjelp av norsk vannkraft foredles til aluminium.

Tirsdag møttes disse to lagene i Norway Cup, og representerte hvert sitt lokalsamfunn med sterk Hydro-tilknytning i en duell om kampen om en plass i A-sluttspillet i Norway Cup.

Kampen startet jevnt med mange tøffe dueller og god fotball, før et innsatsvillig Sunndal-lag tok mer kontroll over spillet like før pause. I andre omgang fortsatte gutta fra Sunndal å dominere, og vant til slutt hele 5-0.

Grunde Hyldbakk Hanssen, kaptein på Sunndal, var lettet over å komme til A-sluttspillet.

- Jeg er veldig glad for at vi vant. Det ble en tøff og fysisk kamp, og nå gleder jeg meg til å spille A-sluttspill i Norway Cup, smiler Hyldbakk Hanssen.

Idrett og utdanning går hånd i hånd i Brasil

Siden 2001 har Hydro Alunorte samarbeidet med Barcarena kommune i Brasil om å motivere unge til å gjøre det bra på skolen gjennom skolerelaterte aktiviteter.

Alunorte Rain Forest består i år av et guttelag og et jentelag, hvor de 36 spillerne har konkurrert med over 2000 andre ungdommer fra 17 forskjellige skoler i området, hvor den store gulroten er å få reise til Oslo og delta i Norway Cup.

Aluminiumselskapet Hydro har flest ansatte i Brasil, og er også den største arbeidsgiveren i Barcarena. I Barcarena og i de nordlige områdene i Brasil har man hatt utfordringer med at unge dropper ut av skolen tidlig. Derfor samarbeider Hydro med lokale myndigheter for å oppmuntre barna til å holde seg på skolebenken, som en del av sitt samfunnsengasjement. Halvor Molland, informasjonsdirektør i Hydro, utdyper:

- For å bli valgt ut må ungdommene utvise god oppførsel og gode karakterer på skolen, i tillegg til å være flinke i fotball. Vi håper også at dette vil motivere dem til å ta utdanning, slik at de en dag også kan være kvalifiserte til å søke på jobber ved anleggene våre i Barcarena, sier Molland.

Aluminium fra Brasil til Sunndal

I Brasil utvinner Hydro bauksitt, som er råmaterialet for aluminium, fra gruven Hydro Paragominas. Bauksitten fraktes i en rørledning 144 kilometer til aluminaraffineriet Hydro Alunorte, der den raffineres til alumina, som er det hvite pulveret som brukes til elektrolyseproduksjon. Alumina fraktes den med skip fra Brasil til Norge - og Hydros aluminiumverk, deriblant Hydro Sunndal.