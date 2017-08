Fant Norges største gullklump

Selve funnet kom overraskende på Frang, som de siste somrene har viet livet sitt til å søke etter gull i Gisna.

- Det var kaldt og guffent i går, så jeg startet sent. Uansett så prøver jeg å gjøre en innsats hver dag – og gårsdagen var ikke noe unntak. Jeg hoppet ut i våtdrakta - og så oppdaget jeg klumpen ligge på bunnen i elva. Den var veldig mørk, så jeg så ikke umiddelbart at det var gull. Jeg fikk av meg dykkermaska og gnidde meg litt i øynene - og så til slutt at det var en stor gullklump. Vekta viste 34,9 gram, forteller Frang til Adresseavisen.

- Dette er Norges beste gullelv og vi håper å finne en massiv gullåre oppe i fjellet her, sier Frang, som sier at gulldykkerne finner gull hver dag. Han vil ikke ut med hvor mye som er funnet totalt i elva siden gulldykkingen startet.

- Jeg har heller ikke noe eksakt tall på hvor mye som er funnet, men det er ganske mye. Vi finner gull hver dag. Noen dager er det dårlig, andre dager bra.