Innbrudd i klubbhuset

Denne helga har noen brutt seg inn i Bæverfjord IL sitt klubbhus ved Bæverfjord stadion. Vedkommende som har gjort det gis først muligheten til å rydde opp etter seg uten ytterligere etterspill.

- Politiet er kontaktet, men vi vil gi den eller de med dårlig samvittighet en mulighet til å ordne opp etter seg. Saken blir da ikke anmeldt, forteller leder i Bæverfjord idrettslag, Johannes Holten.

Han opplyser at det ikke ser ut til å være stjålet noe, men at vedkommende har brutt opp to-tre bord ved siden av døra for å komme seg inn - og generelt rotet litt.

- Sannsynligvis har dette skjedd natt til søndag, men vi vet det ikke helt sikkert. Det har i alle fall skjedd i løpet av helga, sier han.

Han håper at noen melder seg, eller at noen som vet noe om dette sier ifra.

- Hvis noen har informasjon om dette kan de kontakte meg. Del gjerne innlegget slik at informasjonen når flest mulig, sier han.

Holten kan kontaktes på Facebook eller på telefonnummer 993 89 661.