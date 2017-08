Stemning med Elg på Elvanesset

Da det var duket for konsert med Øivind «Elg» Elgenes ved Elvanesset Restaurant i Bøfjorden lørdag, krysset arrangør Jørgen Bøklepp Solem fingrene for fint vær. Slik ble det imidlertid ikke, da det regnet fra lydprøvene til konsertslutt. Men stemningen var det ingen ting i vegen med, og rundt 150 personer fikk oppleve musikk fra den velkjente artisten. I helgen har det blant annet vært Retrofestival, KBK-Rosenborg kamp og når været ikke spilte på lag ble det noe lite publikum.

– Vi ser absolutt på dette som vellykket, selv om det var en litt dum helg å ha det på. Det har vært mye som har skjedd denne helga, sier Bøklepp Solem.

Konserten ble holdt på lekteren utenfor restauranten i Bøfjorden, og det er første gang det arrangeres konsert her. Bøklepp Solem forteller at de ser på lørdagens konsert som en test, og at de nå vet at det er mulig å arrangere en slik type kveld ved senere anledninger også.

– Vi har fått til ganske mye, og det gir absolutt mersmak til å arrangere noe lignede igjen. Jeg må få rette en stor takk til bygdefolket som hjalp til, uten dem hadde vi ikke fått til dette, sier Solem.