Klar til crosshelg

Surnadal motocrossklubb venter omkring 50 kjørere i aldrene fem til 12–13 år til start lørdag. Kjørerne fordeler seg på 50, 65 og 85 kubikkere. Barnecrosshelga er et rekrutteringsstevne der deltakerne får tid og rom til å kjøre cross i uhøytidelig konkurranse med andre. Dette er barneidrett der alle får premie uten tidtaking.

– Dette skal være et lavterskeltilbud for dem som kjører cross og synes deltakelse på Midtnorskløp blir et for stort steg å ta, sier leder Jan Tore Andersen i Surnadal Motocrossklubb.

Han ser fram til helga og håper på oppholdsvær som gjør det så mye bedre å både være kjører og publikum. De som kommer loves godt stell. Kiosken blir åpen med mat og drikke og funksjonærene er klare til å avvikle et knirkefritt arrangement. En god dugnadsgjeng jobber iherdig får å gjøre anlegget tipp topp for gjestene

– Vi gleder oss til helga og håper kjørerne får en god opplevelse, sier Jan Tore Andersen.

Traktor og hjullaster sørger for topp banedekke. Kjøreopplevelsen skal være god. Crossbanen på Kvanne anses som en av de beste i Midt-Norge med en blanding av sand og hardt dekke. Banen produserer mange gode crosskjørere både på regionalt og nasjonalt nivå. Men i klubben er det som i andre klubber noen kjørere som heller bare er på trening enn store løp.

– Denne crosshelga håper vi gir inspirasjon og gode opplevelser, sier Jan Tore Andersen.

Midtnorske mesterskap med over 200 påmeldte kjørere der over halvparten er under 16 år viser at det gror godt i sporten i Midt-Norge. Surnadal motocrossklubb har kjørere både Norgestoppen og kjørere som hevder seg regionalt. Antallet konkurransekjørere er kanskje noe færre enn tidligere år, men klubben har en gruppe kjørere som så langt trives godt med bare å være på trening. Samholdet i gruppa er godt, de trives i hverandres selskap, har det gøy på trening og liker seg i klubben og klubben er glad de er der.

– Vi skal være en breddeklubb der alle kjørerne blir tatt vare på og har det gøitt. En solid bredde gir også topper, mener Jan Tore Andersen.