Kom til sine egne

Der ble de mottatt av fungerende fabrikksjef Egil Brevik og leder i Sunndal kjemiske, Arve Baade med flere. Sistnevnte er relativt nyvalgt i dette vervet, men med lang fartstid i styret loset han de frammøtte gjennom treffet på en kraftfull og lettfattelig måte.

Storberget på sin side takket for den flotte mottakelsen, og han ble invitert tilbake til bedriften ved en senere anledning sammen med stortingskandidat Tove-Lise Torve, der de ble lovet å få være med inn i produksjonshallen og oppleve bedriften innefra, noe de begge takket ja til.

Else-May Botten, stortingsrepresentant i dag og på fast plass også for kommende periode, stiller også gjerne opp i valgkampen for Tove-Lise, som også denne gangen er havnet på «kampplass». Hun ser svært gjerne at også Tove-Lise kommer inn kommende periode.

Storberget starter for øvrig i disse dager en omfattende turne i anledning valget, og han lover å gi Tove-Lise den drahjelpa han kan bidra med. Henvendt til henne sa han blant annet: – Det er du Tove-Lise som skal inn på Stortinget – og jeg som skal ut.

Det vil være kjent at Storberget er utnevnt til fylkesmann i sammenslåtte Hedmark og Oppland fylker – under navnet Innlandet.

Om besøket på Sunndalsøra sa Storberget blant annet at alt det positive han hadde hørt denne dagen, medførte at han ville trekke fram Hydro Sunndal og Sunndal kommune som eksempler til etterfølgelse under resten av turneen. Ikke så underlig kanskje – ettersom Arbeiderpartiet ved siste valg alene fikk godt over halvparten av stemmene ved siste kommunevalg.

Mer fra onsdagens politikerbesøk ved Hydro Aluminium finner du i Driva sin fredagsutgave,