Aktivitetshelg på Vaulen

Her blir det mange artige og interessante aktiviteter, som kanopadling, fisking, deltakelse i fiske med garn og ruser; her får man blant annet delta i utfiskingsprosjektet på Nordmarka og se hvordan det fiskes med ruser etter ørekyte og røye. Ellers blir det både natursti, skyting, musejakt med «levendefeller», bålbrenning, matlaging og mye mer.

– Gøran Bolme gjorde i sin tid hovedoppgaven sin på bjørkmus. Denne helga tar han oss med i Musters fotspor, og vi skal prøve å levendefange noen mus, for å se om de fortsatt er på Vaulen. Ellers blir det leirliv med bålbrenning, grilling på fredagskvelden og selvfanget ørret til middag på lørdag, forteller leder i foreningen, Bård Andreassen.

Det opplyses videre at oppmøtested er ved innkjøringen til Vestre Nordmarsveg fredag ettermiddag i femtida, for samkjøring til Solåsen, og det blir båttransport av sekker og utstyr.

Dette er planlagt som en overnattingstur, men det er også mulig å delta kun på lørdag. Disse ordner da eventuelt sjøl med transport. Det blir mulighet for overnatting innendørs så langt det er plass, mens de som ønsker det naturligvis kan overnatte i lavvo.

Arrangementet er åpent for alle som har lyst, men for overnatting er det en aldersgrense på 12 år, såframt man ikke har med seg foreldre. Arrangementet er gratis for alle som er medlemmer i Surnadal Jeger– og Fiskerforening (minst en i familien er medlem). For dem som ikke er medlemmer koster det noen kroner, eller det kan være en gylden mulighet til å melde seg inn i foreningen.

– Det blir middag fredag kveld, frokost og middag lørdag, opplyser Andreassen, som oppfordrer flest mulig til å melde seg på og bli med.

For mer informasjon se foreningens heimeside eller Facebook. Påmeldingsfristen er satt til førstkommende onsdag.