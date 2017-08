Utrykningspolitiet har mandag hatt trafikkontroll på E39 i 80-sonen på Aspøya i Tingvoll.

På Twitter opplyser politiet at det ble utstedt 19 forelegg for fartsoverskridelser, og at en fører ble anmeldt etter å ha blitt målt til 116 km/t.

Det ble også gitt to forelegg for bruk av mobiltelefon.