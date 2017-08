Selger praktbøker

Mhubiri Selemani Ndobho tilhører en gruppe på 65 studenter fra Tanzania, Uganda og Kenya som gjennom Norsk Bokforlag reiser rundt i landet - på moped - for å selge bøker. De sitter sjøl igjen med 45 prosent av inntektene. Dette er penger som skal finansiere studiene deres. Mhuburi skal studere til lærer ved Bugema University i Kampala i Uganda.

Mandag formiddag kom Mhuburi og sunndalingen Tor Solheim innom Drivaredaksjonen for å fortelle at Mhuburi kommer til å ringe på dører i Surnadal de kommende dagene. Mhuburi har bodd heime hos Solheim den siste uka. Han har kjørt rundt i kommunen på moped, og skal gjøre det samme i Surnadal.

- Årsaken til at han bor hos meg har en tjue år lang forhistorie. I 1997 ringte det en student på døra mi som også solgte bøker. Han fortalte meg at han bodde ved foten av Kilimanjaro. Jeg og noen venner av meg hadde nettopp bestilt billetter for å reise og nå toppen på det nesten 6000 meter høge fjellet. Jeg ble interessert i å høre mer om fjellet om området. Han studerte til lege. Når jeg nå fikk besøk av Mhubiri og hørte at han kom fra det samme området, spurte jeg om han kjent vedkommende som besøkte meg for 20 år siden. Det gjorde han. Vedkommende er utdannet lege. Solheim sier det er et seriøst opplegg gjennom Norsk Bokforlag, og håper Mhuburi blir godt mottatt også i Surnadal.

- Jeg tar både kort og kontanter, smiler Mhubiri - som fortsatt også bli å se i Sunndal før oppholdstilløatelsen går ut i september.