Mener Støre vingler

Helle fikk internasjonal oppmerksomhet da hun i etterkant av tragedien på Utøya 22. juli 2011 og i regjeringskvartalet la ut tankene sine på Twitter:

«Om en mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen».

Mange sunndalinger og andre som kjenner den aktive og engasjerte Helle, ble nok en smule overrasket da hun tirsdag kveld dukket opp i en valgsending på NRK. Der kunne hun fortelle at hun har forlatt Arbeiderpartiet til fordel for MDG.

Til Driva sier hun: – Arbeiderpartiet har gått i en retning som jeg mener er feil. Som AUF-ere kjempet vi blant annet for å unngå at Lofoten, Vesterålen og Senja skulle utredes for oljeboring. Vi hadde et håp om at Ap skulle si klart nei til dette for flere år siden. Da de vedtok å åpne for oljeutredning i disse områdene på årets landsmøte fikk jeg nok av politikken deres. Dette er en viktig symbolsak for meg. I kombinasjon med at Trump ble valgt til president i USA ble lysten igjen tent til å engjere meg politisk. Det måtte bli MDG. Jeg bor i Oslo og ser hvor mye bra partiet har bidratt med i hovedstaden. Jeg meldte meg inn i partiet for tre måneder siden.

Helle Gannestad mener Arbeiderpartiet lar seg påvirke av oljenæringen og at partiledelsen ikke innser at oljerelaterte jobber er i ferd med å forsvinne. Nå gleder hun seg over framgangen MDG har på meningsmålingene, og bidrar sjøl i den digitale valgkampen for partiet.

– Jonas Gahr Støre sier klart nei til å regjere sammen med MDG?

– Han har ikke vært tydelig på hvem han vil og ikke vil samarbeide med. Støre har vinglet i valgkampen. Jeg tror Arbeiderpartiet mister velgere til flere parti med å stenge døra til MDG og ved ikke å være tydelig.

– Vi bor i et landstrakt land og veldig mange har lang pendlerveg til jobb. Med større politisk makt til MDG blir det langt dyrere også å bruke privatbil?

– Nå er ikke jeg den riktige til å uttale meg om politiske saker for partiet, men ingen som bor i distriktene trenger å være redde for MDG. Det er bare å lese partiprogrammet vårt. Distriktene er viktig for MDG, sier Helle Gannestad.