Tilbyr topp artister

40 år etter at han begynte med å balansere på linen han hadde strukket mellom epletreet og utedoen hjemme på gården i Nordfjordeid, og drømte om å bli sirkusartist er Jan Ketil Smørdal i år på vegen igjen med sirkus Agora. Mandag over helga er han i Eidsvåg, tirsdag i Sunndal.

- Savna lukta av sagmugg igjen og dro til, og det har vært en fantastisk suksess, sier Smørdal.

Agora turnerer med et internasjonalt ensembel av linedansere, jonglører, akrobater, klovn, hunder og hester. Smørdahl sjøl har ligget i hardtrening og viser gamle kunster.

- Har et bra ensembel og et bra team rundt meg. Været har også vært på vår side i år, sier Smørdal.

Strandvær har det ikke vært så mye av i sommer og dermed har Agora opplevd god publikumstistrømming. Smørdal ser foreldre og besteforeldre komme med unger og barnebarn. Han husker tilbake til sin tid som internasjonal artist på sirkus i Tyskland.

- På Europa er sirkus i Eurpa mer det et mer voksent publikum og mulighet for ølservering, sier Smørdal.

Han debuterte som artist som 16-åring, og var trekkplaster for Cirkus Merano med sine halsbrekkende øvelser på slakk line.Etter hvert ble han også et anerkjent navn internasjonalt, med engasjementer i store cirkus ute i Europa, for eksempel Europas største cirkus, Cirkus Krone i Tyskland. I tillegg har han vist sine kunster i beste sendetid på TV-stasjoner som BBC og ZDF.

Med brask og bram startet han Cirkus Agora 1989, og holdt på med omreisende cirkustelt fram til 2009. De siste årene har Jan Ketil Smørdal hatt firmaet Cirkus Agora AS som har drevet lønnsomt med opptredener for Den kulturelle skolesekken, i fornøyelsesparker, på festivaler og gallaforestillinger og på asylmottak. Til og med sirkusgudstjenester har det blitt arrangert.

- Jeg er glad jeg tok pause noen år, men jeg tror faktisk sirkus har en framtid og planlegger allerede neste sesong, sier Smørdal.