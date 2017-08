Mener skolevegen er utrygg

Ved skolestart skal flere tusen fem- og seksåringer begi seg ut på skoleveien for første gang. Men er det trygt? Så mange som en av fire (23 prosent) voksne synes skoleveiene er utrygge, viser en landsomfattende undersøkelse utført av NAF. I Møre og Romsdal er det hele 27 % som mener det samme. Det er Geir Ove Vilnes, sekretær for NAF avdeling Indre Nordmør som opplyser dette til Driva.

I undersøkelsen er Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane behandlet under ett. På landsbasis har andelen foreldre som oppfatter skoleveiene som utrygge holdt seg relativt stabilt på en av tre fra forrige gang NAF gjorde en slik undersøkelse, i 2015. Det er betydelig flere foreldre som oppfatter skoleveien som utrygg enn voksne uten barn: 31 prosent av foreldrene mot 20 prosent i gruppen voksne uten barn.

Trygge skoleveier må prioriteres

- Vi må ta disse tallene på alvor sier Gøril Bakken, leder i NAF avdeling Indre Nordmøre. Skoleveien er en viktig læringsarena for de mindre trafikantene, og det er problematisk om foreldre mener at skoleveiene er utrygge. Da kjører de gjerne barna til skolen heller enn å gå eller sykle med dem.

- Selv om mange er fornøyd med sikkerheten langs veiene, er det rom for forbedringer mange steder. Tiltakene foreldre peker på for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, er flere fortau og flere gang- og sykkelveier. Det må være trygt for myke trafikanter rundt skolene, sier Bakken.

Flere gang og sykkelveier

Det viktigste tiltaket for bedre trafikksikkerhet er i følge de spurte flere gang- og sykkelveier. I samme undersøkelse fra NAF går det frem at folk på Nordvestlandet er opptatt av bedre veibelysning der de bor. På Nordvestlandet er det betydelig flere som mener mer veibelysning må prioriteres enn gjennomsnittet for resten av landet.

- Samferdselspolitikerne våre må ta til seg at veibelysning er et større savn her enn ellers i landet fortsetter Bakken. -Til sammen viser denne undersøkelsen tydelig at det må legges mer innsats i å skille gående og syklende fra biltrafikken.

Fakta om trygghet på veiene for myke trafikanter:

• 31 % av foreldre med hjemmeboende barn mener skoleveiene er utrygge

• 20 % av voksne uten barn i huset mener det samme

• 47 % mener det må flere egne gang- og sykkelveier til for å bedre trafikksikkerheten

• 19 % i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane mener trafikksikkerheten for myke trafikanter er god nok der de bor