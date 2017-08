"Michael Jackson" kommer

Kunstner Inga Dalsegg bodde i England i sju år, og har fremdeles mye kontakt med venner der. En av disse, Anthony King, har nå lyst til å besøke henne og Dalalåven Atelier, og kommer derfor hit.

Anthony King er verdens mest berømte Michael Jackson danser, og han og familien hans jobbet tett med Michel Jackson selv i 20 år. Anthony har turnert verden rundt, både som danser og koreograf.

- Da måtte jeg jo benytte sjansen og sette ham litt i arbeid, fant jeg ut. Da jeg fortalte dette til Stine Valde, som er danselærer på kulturskolen her, ble hun veldig ivrig. Kulturskolerektor Torbjørn Larsen var også positiv. Så Anthony er nå booket til å ha danse-workshop i Surnadal lørdag 2. og søndag 3.september, forteller Dalsegg.

Begrenset med plasser

Tilbudet vil gå ut til danseelever i Rindal, Surnadal, Halsa og Kristiansund. Det blir begrenset med plasser, så her gjelder det å være raskt ute.

- Broren til Anthony jobbet som Michael Jacsons decoy i mange år, slik at paparazziene fulgte etter ham, mens Michael selv snek seg ut en annen utgang senere, forteller Dalsegg.

Workshopen blir på kulturskolen sitt dansestudio i Sunadal lørdag 2. og søndag 3.september.

Se How to dance like Michael Jackson på Youtube

Dalsegg har oversatt cv-en hans til norsk:

Anthony King har vært danselærer hos verdensberømte Pineapple Dance Studios i London siden 2003. Hans "Michael Jackson Style Dance Class" ble offisielt godkjent av selveste Michael Jackson.

Anthony hadde sin første TV-opptreden i en alder av 6 år, på en dokumentar på ITV, han og familien hans jobbet tett sammen med Jackson i over 20 år.

Undervisning og koreografi

King har lært bort dans til både kongelige og mange store stjerner innen både musikk, sport og film. Blant annet; Emma Watson, Miss World, skuespillerne i Harry Potter-filmene, kongelige, flere medlemmer av kongehus i både Europa og Midtøsten, Pink Floyd, Top of the Pops, Jonathan Ross show, Richard og Judy Show, Britain’s Got Talent, BBCs East Enders, BBCs The Office, og the England Football Team. Han har koreografert moteshow for Vidal Sassoon, Anthony har både spilt i og koreografert reklamefilmer for Sony PlayStation, Maverick Media, Warner Music og mye mer.

Anthony er koreografen bak West End Musicalen, "Thriller Live".

Teambuilding

Anthony har arrangert danse-teambuilding-arrangement og workshops for mange av verdens største selskaper. Blant annet Twitter, Google, britiske finansdepartementet, Lego, Capgemini, Anglo American, PwC, Bonnier Publishing, King (skaperne av Candy Crush), City Sprint, Red Bull, Cisco Systems, TK Maxx, American Express, Proctor & Gamble, Metro Newspaper Group, Rimmel London og mange flere.

TV-intervjuer

Han har blitt intervjuet på og av de fleste av verdens britiske og internasjonale medier, inkludert Sky News (der han er fast Michael Jackson ekspert), BBC News, BBC Breakfast, Channel 4, Channel 5, ITV, ITV 2, CNN, ITN, BBC Radio 1, Capital FM, Choice FM, BBC Radio London og mange flere.

Jobbet for Michael Jackson

Anthony sin 'Michael Jackson Style Dance Class' ble godkjent av Michael Jacksons offisielle nettside i 2004. King har jobbet med en rekke offisielle Michael Jackson prosjekter, inkludert albumet "King of Pop", og han har jobbet på nesten alle Michael Jackson albumene utgitt av Sony etter Jacksons død. Anthony og familien hans jobbet tett sammen med Michael Jackson i over 20 år, så han har hatt gleden av å være involvert i mange offisielle Michael Jackson-prosjekter, show og hendelser helt fra barnsben av. Fra «Michael Jackson and Friends 1999» til Michaels offisielle auksjoner hvor Anthony var modell for klærne som ble auksjonert bort, inkludert Michael's berømte "Pepsi" jakke fra Bad, til å opptre rundt om i verden. AEG Live inviterte Anthony til Michael Jacksons "THIS IS IT" show live på o2 arenaen på åpningsdagen på turen.

Media

Anthonys online dansekurs har blitt sett over 35 millioner ganger, i tillegg til å være omtalt på YouTube sine hjemmesider utallige ganger. Dansekursene hans er beskrevet som «Hot!» av avisen The Sun, som «NEXT BIG THING» av Elle Girl Magazine og som “dynamic and charismatic” av London Lite.

Han har vært medforfatter i flere magasiner, som blant annet Celebrity dance tutor i MORE MAGAZINE, Til og med Financial Times of London har skrevet om og anbefalt Anthony dansekurs!

Hyllest til Michael Jackson

Show Anthonys sitt Michael Jackson tribute show har turnert verden rundt til fantastiske anmeldelser.

Bøker og DVD-er

Anthony er forfatteren bak den anerkjente boken “Dance like the Stars! Book 1: The philosophy of physical expression, the learning process & celebrity fitness” og stjernen og skaperen av “Anthony King’s Thriller Dance Workout DVD!“ “Anthony King’s King of Dance Workout DVD” “Anthony King’s Don’t Stop! Dance Workout DVD“.