- Planene må skrinlegges

Ola Øverlie vokste opp på Raudsand der faren var sjef i over 20 år. Sjøl er han utdannet bergingeniør og har lang erfaring fra gruvedrift både i Norge og i utlandet. Øverlie har også vært direktør i gruveselskapet Olivin.

Sammen med Chiara Isola i Isola bygg- og Miljøprosjekter står han bak en 214 sider omfattende rapport som tar for seg en rekke scenarier knyttet til deponiplanene på Raudsand. Rapporten ble tirsdag presentert på en pressekonferanse i Molde.

Pipler opp gass

Rapporten tar for seg en rekke scenarier blant annet knyttet til ras, eksplosjoner, eksplosive gasser, reaktivt avfall i gruveområdet. Den 214 sider lange rapporten sendes nå til Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Møre og Romsdal fylkeskommune. I tillegg til flere kommuner og organisasjoner som Øverlie mener bør være interessert i rapporten.

Øverlie viser til rapporter fra 70-tallet der det kommer fram at det ikke finnes en gruve i Norge det har vært så mange ras i som på Raudsand. Øverlie sier deler av området der deponiet for farlig avfall er tenkt lokalisert, er i det rasutsatte området.

- Tidligere i sommer kom jeg i prat med Nils Toven som jobbet i gruva i 30 år. Vi snakket om eksplosjonen i 1994 der heistårnet ble blåst i lufta. Toven tok meg med til stedet der det til vår overraskelse viste seg at portene til sjaktene sto vidåpne. Ved inngangen lå det rundt førti sekker med avfall som ikke var blitt dupet i gruva der det ligger enorme mengder med avfall fra hele Europa.

– Vi så at det piplet gass opp av vannet. Prøver av gassen viser at den er eksplosiv. Vi har sendt dokumentasjon på dette til ansvarlige myndigheter. Det er for meg uforståelig at det ikke er noen som har fulgt opp eksplosjonen og årsakene til denne.

- Holder ikke mål

Øverlie sier det i arbeidet med rapporten som ble lagt fram tirsdag, har vært skremmede å konstatere at rapportene som Bergmesteren har bestilt ikke holder mål. Øverlie mener de ikke kommenterer ting som ikke passer inn i deponiplanene.

Harald Storvik i Bergmesteren AS karakteriserer rapporten som skremselspropaganda i et intervju med NRK Møre og Romsdal. Storvik mener deponiet ikke vil være en trussel for miljø og folk i nærområdet.

- Det er trist at det skapes skremselspropaganda som nærmest sier at det omtrent er farlig å bo i området, sier Storvik.

- Fortsatt eksplosjonsfare

Det er en karakteristikk som Øverlie tar sterk avstand fra.

– Mener du det forsatt er eksplosjonsfare som en følge av avfallet som er dumpet i gruva?

– Man trenger ikke ha større utdannelse for å vite at avfallet som er dumpet reagerer når det kommer i kontakt med vann. Da oppstår det giftige og eksplosive gasser. Man kan ikke utelukke nye eksplosjoner, sier Øverlie.