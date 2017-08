- Vi sprang i panikk

Sist lørdag reiste de sammen med et annet par til Spania der de leide bil og kjørte til Barcelona.

Det var i 16-tida torsdag katastrofen inntraff.

- Steinar og kameraten satt rundt femti meter unna da det kom en hvit varebil som braste rett inn i folkemengden som gikk i hovedgata.

- Vi damene hadde innvilget oss en halvtimes shopping i en damebutikk et lite stykke unna. Vi skjønte lite da det kom folk stormende forbi. Steinar ringte meg umiddelbart slik at vi fikk kontakt. Det gikk en liten stund før vi fattet alvoret i situasjonen. Det ulte i sjukebiler og politi. Vi stilte oss opp mot en sperring som var oppsatt da det skjedde noe som førte til at folkemengden la på sprang på nytt. Jeg vet ikke hva det var, men også vi la på sprang. Det var en skikkelig ekkel følelse å springe i panikk, sier Liv Husby.

Da hun snakket med Driva i 20-tida torsdag kveld var de tilbake på hotellet som ligger rett ved hovedgata.

- Vi skal slappe av og går ikke lenger enn ut på takterrassen i kveld, sier Husby.

Foreløpig er det bekreftet 13 døde etter terrorangrepet. Husby sier de melder på spansk TV at 37 er brakt til sjukehus, ti av dem skal være kritisk skadd.

Husby sier hun er forundret over at det ikke har vært sperringer i hovedgata.

- Vi snakket om dette i går da vi gikk i gata. Det var fritt fram for å kjøre rett inn i gata uten noen hindringer. Det er en stripe for biltrafikk på begge sider av den breie gata. Midt i er det ti meter bredt belte der det oppholder svært mange mennesker nær sagt hele tida. Det var der varebilen kom.

_ Hva gjør dere nå?

- Vi blir i Barcelona til fredag. Da tar vi fly til Nice i Frankrike.

På nyhetssendigene blir det fortalt at vitner forteller at varebilen skal ha svingt fram og tilbake for å meie ned mest mulig folk.

Spansk politi melder torsdag kveld at to personer er arrestert mistenkt for å ha stått bak angrepet.