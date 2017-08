Dømt for voldtekt

Mannen i 30-åra er dømt for å ha gjennomført voldtekt av ei kvinne i 20-åra mens hun sov. Vedkommende ble satt under tiltale etter straffelovens paragraf 292b for å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen. Retten viser til at en sovende person er bevisstløs i lovens forstand.

Retten anser det bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte hadde samleie med fornærmete. Dette understøttes ganske ettertrykkelig av den rettsmedisinske journalen som ble utarbeidet på St. Olavs Hospital seinere på natta. Retten festet ingen lit til tiltaltes forklaring om at fornærmete hadde medvirket til samleiet.

Straffelovens paragraf 292 fastsetter en strafferamme for voldtekt til samleie fra 3 til 15 års fengsel. Sør-Trøndelag tingrett dømte tiltalte til fengsel i 3 år og 11 måneder. Han må også betale kvinna 150.000 kroner i erstatning innen to uker fra domsavsigelsen.