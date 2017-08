Nykommunen formes

Med dette knytes Møre og Romsdal og Trøndelag sammen i en ny kommune, og nå starter arbeidet med å finne nytt kommunenavn.

Halsa, Snillfjord og Hemne har gjensidige vedtak om sammenslåing, en sammenslåing som ble vedtatt av Stortinget i juni i år – og som trer i kraft fra 1. januar 2020.

I den forbindelse – og med bakgrunn i inndelingsloven, innkalte Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kommunestyrene i de tre kommunene til felles kommunestyremøte onsdag. Møtet ble avholdt i kulturhuset Kulør'n på Kyrksæterøra, som altså blir kommunesenteret i den nye kommunen.

Orienteringer

Halsa-ordfører Ola Rognskog forteller at møtet i hovedsak besto av orienteringer om den videre prosessen i kommunereformen og arbeidet som ligger foran, samt drøftinger blant annet om kommunens nye navn, antall kommunestyrerepresentanter i nykommunen, og valg av revisor for fellesnemnda; Revisjon Midt-Norge IKS.

Når det gjelder nytt kommunenavn og nytt kommunevåpen er det nedsatt en egen komité som skal jobbe med dette, der to personer fra hver av de tre kommunene deltar. Fra Halsa er det Ragnhild Godal Tunheim og Hanne Bjerknes Kanestrøm som er med. Arbeidsgruppa, som gjerne tar imot innspill fra innbyggerne, hadde sitt første møtet allerede torsdag denne uka.

31 representanter

– I egne kommunestyremøter etter fellesmøtet fattet vi likelydende vedtak om at det skal være 31 representanter i det nye kommunestyret. Så blir det etter hvert opp til velgerne å avgjøre hvor mange av disse som kommer fra det som nå er Halsa, sier Rognskog.

I tida fram mot neste kommunevalg skal det blant annet jobbes med felles tjenesteutvikling og fordeling av funksjoner.

Rognskog forteller at det tydelig ble markert at ikke alle er like fornøyde med sammenslåingen, men oppsummerer det som et ryddig og greit møte.