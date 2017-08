Hektisk lørdagsnatt for politiet

Det er først og fremst på Sunnmøre det har vært hektisk for politiet natt til lørdag. Tre personer ble arrestert for beruselse, og det har vært mye støy der berusete personer har vært innblandet. Det er Jugendfest i sunnmørsbyen og operasjonsleder Arild Reite ved Møre og Romsdal politidistrikt sier til Sunnmørsposten at han oppfordrer folk til å ta ansvar og oppføre seg på de resterende arrangementene.

Også i Romsdal og på Nordmøre har det vært behov for politiets bistand. Natt til lørdag fikk politiet melding om at en småbåt med to menn ombord hadde fått motorstopp på Moldefjorden. De fikk hjelp fra redningsskøyta.

Tidligere på natta rykket politiet ut til et samboierpar som kranglet. Den kvinnelige parten ble kjørt hjem til venner.

Like over midnatt måtte politiet kjøre heim en beruset mann i 70-åra som hadde mistet retningssansen.

Politiet fikk også en melding fra Fræna om at en mann hadde oppdaget en fremmed mann på eiendommen sin. Den fremmede løp inn i skogen med nøkler han hadde stjålet fra en parkert bil og fra kjelleren.

Nordmøringene har stort sett lagt ei lovlydig natt bak seg. Unntaket er deltakerne på en hagefest i Rensvik som var så bråkete at naboer ble lei av levenet og fikk hjelp av politet til å dempe lydnivået.