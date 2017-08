Ung mann alvorlig skadet

En 23 år gammel mann ble natt til søndag sendt til sykehus etter en stor redningsaksjon i Trondheim.

Det var vitner som rett før klokka 20 lørdag kveld ringte politiet og fortalte at en person hadde hoppet i Nidelva. To andre hoppet etter, men greide ikke å få den unge mannen på land. Politiet tror ifølge Adresseavisen at mannen hoppet i elva av egen vilje, men at han feilvurderte faren.

Det ble sendt store ressurser til Bakke Bru og begge sider av Nidelva. Mannen ble funnet klokka 20.20.

- Mannen var ikke bevisst da han ble tatt opp av brannbåten, sa operasjonsleder Astrid Metlid i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen. Den unge mannen fikk først livreddende førstehjelp på ei brygge i nærheten, og ble sendt til St. Olavs Hospital.

Han har fått behandling ved intensivavdelingen.

Mandag formiddag skriver sykehuset at tilstanden til mannen er stabil, men at han har fått meget alvorlige skader i hendelsen.