Sjåføren omkom

Det var i halv sekstida tirsdag politiet fikk melding om ulykken. Bilen havnet ute på et jorde da den kom kjørende i retning Sunndalsøra. Da Driva snakket med operasjonsleder Frode Gjøsund ved politiets operasjonssentral i halv sjutida tirsdag morgen opplyste han at sjåføren var fraktet bort i ambulanse. I ettertid bekrefter politiet at mannen omkom i ulykken.

Den forulykkede er født i 1990.