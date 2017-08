Enighet om fusjon

Målet med fusjonen er å skape en mer slagkraftig bank i Romsdal og sørlige deler av Nordmøre og være godt posisjonert for fremtiden. Navnet på den nye banken er Romsdal Sparebank. Det opplyser banksjef i Nesset Sparebank, Jan-Børge Silseth i en pressemelding.

Den fusjonerte banken vil få en forretningskapital på i overkant av 6 milliarder kroner.

Hovedkontoret for den sammenslåtte banken vil være i Elnesvågen med et fullverdig avdelingskontor i Eidsvåg. I tillegg vil banken ha et avdelingskontor i Molde.

- Vi har tro på at en fusjon vil gi en sterk lokalbank for Romsdalsregionen og sørlige deler av Nordmøre, med lokal beslutningsevne og bred kompetanse. Vi ønsker å sette fokus på kunden. Den sammenslåtte banken skal fremstå som enda mer kundeorientert og tilfredsstille markedets behov for effektive løsninger i tillegg til nærhet og lokal forankring. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass med høy kompetanse.

- En fusjon er samfunnsmessig riktig og vil gi både markedsmessige og kostnadsmessige fordeler for bankene. Dette vil gi et grunnlag for langsiktig vekst og verdiskaping i bankens markedsområde.

Sammenslutningen vil være med forbehold om myndighetenes godkjenning. Det tas sikte på gjennomføring av sammenslutningen i løpet av 1. kvartal 2018.