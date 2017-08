Ikke lov å skyte elg før 25. september

Med unntak av Rindal kommune har elgjakta i vårt distrikt de seinere åra gått fra 10. september til 23. desember. Miljødirektoratet fastsatte i vår nye jakttider på elg som er gjeldende fra 1. april 2017 til 31. mai 2022. Med unntak av finnmarkskommunene Karasjok og Kautokeino, som får jakte elg fra 1. september, er det fastsatt ny samkjørt jakttid for elg over hele landet.

Skogbrukssjef og viltansvarlig, Tore Gjul i Surnadal, sier direktoratet ønsket å samkjøre jakttidene. Saka har vært ute på høring. Gjul sier Surnadal kommune ønsket å fortsatt få åpne for elgjakt fra 10. september, men ble ikke hørt.

– Elgjakta ble tidligere samkjørt med hjortejakta. Etter at jaktstart på hjort ble flyttet til 1. september er ikke det et argument lenger. En annen medvirkende årsak kan være at kommuner i Trøndelag som grenser til Møre og Romsdal har vært misfornøyde med at vi her i fylket har kunnet jakte elg fra 10. september.

Gjul sier jaktvalda er orientert om den nye jakttida for elg. Han skal med det første også sende ut informasjon til jaktfeltlederne. Det er ingen forandringer når det gjelder hjort og rådyr. Hjortejakta går fra 1. september til 23. desember. Det er lov å skyte rådyrbukk fra 10. august, mens den øvrige jakta på rådyr går fra 25. september til 23. desember.