KRISE!, mener brøytesjef

Krisa er ikke stor bare fordi det mangler brøytere. Krisa er stor også fordi de som leverer anbud krever ågerpriser, som Forberg kaller det. Skal kommunen måtte betale det brøytere krever vil det sprenge et budsjett som allerede er sprengt.

- Vi tilbyr 2500 kroner i vakttillegg, det kreves 10.000 kroner. Det er uakseptabel pris, mener Forberg.

Derfor håper Forberg det finnes noen i surnadal som kan tenke seg å brøyte for det kommunen er villig til å betale og tar kontakt.

- Det er nok arbeid for de som har maskiner, men vi kan ikke bare skru prisene i været for å få tak i brøytere, sier Forberg.

Kommunen er glad det er ei stund igjen til brøytesesongen slik at de kan fortsette jobben med å få tak i snøryddere. Kommunen er heller ikke redd for at de ikke skal klare å få dekt opp behovet for brøyting, sjøl om kommunen er uvillig til å betale prisen som forlanges.

- Så får vi håpe på en snøfattig vinter, sier Forberg.