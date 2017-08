Legger ned avdeling

Det er Bente Mosbak i innvandrertjenesten i Sunndal som sier dette til auraavis.no. Dermed forsvinner 30 mottaksplasser og rundt 20 ansatte går en usikker framtid i møte.

NTB melder at UDI har varlset at 17 asylmottak over hele landet skal legges ned.

NRK skriver at UDI torsdag ikke ville gå ut med lista over mottak som skal legges ned, men mottaket i Sunndal skal ha fått beskjeden.

- Bakgrunnen for nedleggelsene er at UDI har altfor mye kapasitet. Det har sammenheng med at det i 2015 kom 31.000 asylsøkere til landet, mot 3460 i fjor. Nedgangen er på over 27.000 asylsøkere.

Ordfører Ståle Refstie gir på Facebook honnør til de flinke folka på mottaket som har drevet avdelinga så lenge.

- Veldig synd at Sunndal ikke får drive dette viktige arbeidet som vi er så gode på videre. Heldigvis består det ordninære mottaket, skriver Refstie.