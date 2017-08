Begrenser jakta

Med mange jegere i fjellet og en ikke altfor stor rypebestand å dele på, bestemmer mange utmarkslag seg for å innføre såkalt "baglimit" - altså en begrensning i hvor mange ryper hver jeger får lov å skyte per dag - eller i løpet av sesongen.

Styret i Blåfjella felles kortområde har hatt møte og bestemt at de innfører baglimit for hele jaktsesongen begrenset til 2 ryper per jeger per dag.

Blåfjellaområdet dekker vel 500 kvadratkilometer landareal og omfatter hele Halsa kommune samt Åsskard i Surnadal kommune.

Terrenget kommer opp i 978 m.o.h. med Hjelmen som høyeste topp. Blåfjella felles kortområde består av Åsskard Utmarkslag, Halsabygda storviltvald, Betna og Vågland Utmarkslag, Valsøyfjord Utmarkslag og Lerviklandet, Rodal og Engdal Utmarkslag.