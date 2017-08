Frykter masseslakt av hjort

Dyrenes Røst viser til nedslaktinga av villreinstammen i Nordfjella som er i full gang. I følge dyrevernsorganisasjonen varsler Mattilsynet også statlig jakt på hjort og elg i kommunene rundt Nordfjella, dersom de økte kvotene ikke blir tatt ut av jegere. Dette til tross for, i følge Dyrenes Røst, at det ikke er påvist skrantesyke på hjort i Norge, og forskerne vet heller ikke om sykdommen smitter fra reinsdyr til hjort.

- Mattilsynet har et strengt saneringsregime når sykdommer oppstår blant tamme dyr, og nå overfører de denne strategien til ville dyr. Mange mener at Mattilsynet har for stor makt, men samtidig har for lite erfaringsgrunnlag og kunnskap om sykdommen som de nå bekjemper med alle midler. I en slik situasjon bør de lytte til fagfolk, men det gjør de ikke, sier Jenny Rollnes i Dyrenes Røst.

Dyrenes Røst sier en faggruppe med lokale og sentrale eksperter foreslo en to års saneringstid, men ble overkjørt av landbruksministeren. Videre vises det til en arbeidsgruppe som advarte mot inndriving av villrein i kve, da det vil være stor risiko for masseskader, samt alvorlige stressreaksjoner og utmattelse på villrein i inndrivingskveet.

- Ingen vet hvor langt Mattilsynet er villig til å gå i sin sanering av ville dyr i Norge, men mange frykter at Hardangervidda med rundt 12.000 dyr kan bli neste saneringsområde hvis det oppdages dyr med skrantesyke også der. Det er ikke etisk eller vitenskapelig forsvarlig å drive nedskyting av ville dyr som et føre var prinsipp.