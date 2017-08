Riise såret av kritikk

Ole Gunnar Solskjær og Ståle Solbakken kritiserer generasjonen med landslagsspillere som – anført av John Carew og John Arne Riise – etterfulgte Drillos-gjengen på 1990-tallet.

«De to stjernene som skulle løfte Norge tilbake til toppen av internasjonal fotball, ble sett på som bortskjemte, overbetalte, nyrike egoister som satte seg selv foran laget. Slagene i Drammen og Carews fremferd i etterkant kunne ha blitt opplevd som en enkelthendelse, men mange så det i et større perspektiv, som den siste dråpen i et beger som var fullt. Det handlet om den nye generasjonen, om høyere lønninger, om klubbenes økte makt og at landslaget ikke betydde like mye som før. Dette endret maktbalansen og svekket trenerens autoritet», skriver Løfaldli.

Ole Gunnar Solskjær sier i boka at han ser sammenstøtet mellom de to spillerne som «totalt uakseptabelt».

– Begge to skulle vært ristet. Ja, vi skal være uenige, diskutere og ha takhøyde, men bli da ferdig med det på mannfolkvis, uttaler den mangeårige Manchester United-proffen.

Mandag innrømte John Arne Riise til VG at han blir såret av uttalelsene fra Ole Gunnar Solskjær og Ståle Solbakken i boka:

– Det gjør litt vondt å få min periode på landslaget omtalt på denne måten av to av de største profilene på laget, det gjør det. Det har vært den største æren i min karriere å få spille på det norske landslaget, det tror jeg de også innerst inne vet. Det er mulig jeg var både bortskjemt, overbetalt og nyrik, men jeg blødde alltid for drakten, sier Riise til VG.

Det er Kagge forlag som gir ut boka "Landslaget", med undertittel "Fra verdenstoppen til fotballens bakgård". Boka tar for seg landslaget og NFF fra 1990 og fram til i dag.

"På 1990-tallet var Norge rangert som verdens nest beste landslag i fotball. Drillo og hans jordnære spillere ble superstjerner som sjarmerte landets befolkning og skapte voldsom entusiasme. Nå er situasjonen snudd på hodet. Mens pengene strømmer inn til fotballforbundet, mislykkes landslaget gang på gang med å kvalifisere seg for mesterskap", skriver forlaget om boka.

"Hva skjedde egentlig da Drillo forsvant ut av lokalene på Ullevaal i 2013? Og er det noen tegn til at Norge kan komme tilbake til 1990-tallets glansdager? I Landslaget vender vi tilbake til de gylne årene og følger landslagets vekst og fall.", skriver forlaget i sin omtale.

Birger Løfaldli har tidligere skrevet boka "I skyggen av Eggen" om Rosenborg Ballklub og tida som fulgte etter suksessen på 90-tallet mens Nils Arne Eggen var trener. Også den gang fikk han mye oppmerksomhet for utgivelsen.