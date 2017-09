– Feil å hylle Frp-politikk

Storbonde Kristen Stokkeland tok nylig imot Sylvi Listhaug og landbruksminister Jon Georg Dale på gården sin heime på Vestnes. Der skrøt han uhemmet av det arbeid Frp har gjort for å gi storbøndene et skikkelig lønnsløft. Samtidig kritiserte han Norges Bondelag for ikke å bry seg om heltidsbøndene i det hele tatt. Leder Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag mener Stokkeland tar fullstendig feil på begge punkt.

– Fremskrittspartiet er tvunget enten av Venstre og KrF eller et stortingsflertall til å legge mer penger på bordet i samtlige landbruksoppgjør med Frp-statsråd, og et veldrevet Tine har de siste årene gitt gode etterbetalinger på melkeprisen, sier Oddvar Mikkelsen.

Støtter Mikkelsen

Mikkelsen viser til at de store heltidsbøndene fikk bra oppgjør år en og to under den borgerlige regjeringa. Jordbruket har derfor hatt fokus på de mindre og mellomstore brukene etter det. Dette fordi de store brukene ikke klarer å drive all jorda som er nødvendig for å ha den høye sjølforsyningsgraden Norge i dag har. Andre storbønder som Jan Erik Aasbø Glåmen i Halsa og Ole Marvin Aarstad i Nesset er enig med Mikkelsen i at Norge trenger både de store og små brukene om Norge skal ha et levedyktig landbruk. Sjøl om Glåmen noen ganger føler at de større brukene burde fått mer av kaka.

– Isolert sett, om jeg bare skulle tenke på meg sjøl, kunne jeg ønske storbøndene fikk mer, men vi må tenke på alle, sier Glåmen.

Den farlige Frp-politikken

Det verste med Stokkelands hyllest til Frp mener de tre bøndene er at han ikke ser det de mener er den ødeleggende jordbrukspolitikken til Frp. Markedstilpasning til EU og fjerning av tollbarrieren. Om Frp får gjennomslag for den politikken mener bøndene det ikke blir landbruk igjen i Norge.

– Sjøl de med makstaket Frp har innført på 900.000 tonn på produksjonstilskuddet ville da gått konk, mener Oddvar Mikkelsen.