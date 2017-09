Eit bilde frå ei ulvetid

Hasle skriv en e-post til Driva:

I høve at det på Sunndalsøra nyleg er lagt ned ein snublestein over den jødiske Trondheimsmannen David Glick (1907-1942), har eg leita i papira mine frå 1980-talet. På den tid var eg blitt kjent med den jødiske lektoren og historikaren Oscar Mendelssohn, som enda arbeidde med det monumentale 2-bindverket sitt om jødane si historie i Noreg (1969 + 1986). Han klaga over at det fantest så få lokale og regionale studiar om jødane i det norske samfunnet.

Eg vart inspirert til å begynne å samle stoff, som etter kvart vart til ein større oversiktsartikkel om jødane i Møre og Romsdal. Den vart trykt i Romsdal Sogelags Årsskrift 1990.

Under arbeidet kom eg i kontakt med lensmann Klaus Berg i Måløy, som arbeidde i Sunndal under krigen. Han sende meg også eit bilde av David Glick, fotografert våren 1942 utanfor brakka der han budde på Sunndalsøra.

Om bildet skriv Berg:

Jeg tror det var 3 eller 4 ganger jeg snakket med Glick. Det var når jeg tilfeldig traff Glick. Det var mellom første besøket og arrestasjonen. Bildet av Glick tok jeg da jeg snakket med han første gangen. Det er mulig jeg ble anmodet om å ta bilde i henvendelsen fra politiet. Dette kan jeg imidlertid ikke huske.. . Det er tatt utenfor brakken hvor han bodde.

Berg fortel elles at han var i Ålesund og Måløy då arrestasjonen skjedde.

«Arrestasjonen hørte jeg om da jeg kom tilbake til Sunndal.» ( brev av 21 04 1987)

La ned snublestein til minne om David Glick: – Vi skal aldri glemme deg Minnesteinen som søndag ble lagt ned på Øratorget har et viktig budskap. Akkurat her skjedde Holocaust.