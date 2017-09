Med rom for gråt og latter

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldingar frå folk som har vore med i sorggruppe. Såpass positive er dei at dei gjerne kunne stå fram i avisa og fortelje om sine erfaringar. Det har vi vald å takke nei til, for å unngå at seinare deltakarar skal kjenne press for å gå ut offentleg med si sorg, seier Kirsti Hjørnevik.

Ho var åleine om å leie sorggruppene då dei først starta med tilbodet.

No har ho fått hjelp av nytilsett diakon Gro Hauge Venås.

Folk taklar sorg etter tap på ulike måtar, og til dømes vil ikkje leiarane sette folk som sørger over tap av barn i same gruppe som folk som har mist gamle foreldre.

For å starte ei sorggruppe, må ein ha minst fire deltakarar, og tilbakemeldingane frå tidlegare deltakarar er at dei finn trøyst i å samtale med folk i same situasjon.

– Då kan dei få høve til å gråte saman, men vi opplever òg at latteren sit laust i desse gruppene, fortel Hjørnevik.

Når du først har kome inn i ei gruppe, er det denne gruppa du har å forhalde deg til, og du slepp at folk kjem og går.

– Vi har ein start og ein slutt for kvar gruppe, og det går over 6 til 8 samlingar, fortel ho.

Sorg kan òg vere så mangt. Folk sørger sjølvsagt over tap av sine nære og kjære, men folk kan også sørge over andre ting – som eit samlivsbrot. I alle tilfelle kan det vere godt å få snakke ut om det.

Som regel får folk starte med å fortelje si historie utan innblanding. Dei som helst vil sleppe å forhalde seg til ei heil gruppe i starten, kan få fortelje i ein individuell samtale.

– Individuell samtale er også eit tilbod vi gir til dei som ikkje ønsker å vere med i sorggruppe, fortel Hjørnevik.

Etter å ha fortalt si historie, kan folk sjølv velje om dei vil ha spørsmål og kommentarar frå leiaren eller dei andre i sorggruppa.

Men erfaringane med sorggruppe er så gode at dette er eit tilbod kyrkjelydshuset ønsker å ha også i framtida – sjølv om ikkje så mange melder seg enno.

I eit lite lokalsamfunn, kan tilhøva vere såpass gjennomsiktige at folk vegrar seg. Kanskje dei treffer på naboen? Ikkje alle vil dele sitt inste med nære naboar.

– Men det viser seg at mange finn nye vegar å gå, gjerne med hjelp av dei andre i gruppa. Og det er jo dette sorggruppe dreier seg om – at folk i sorg kan hjelpe kvarandre gjennom prosessen. Å snakke om sorga kan verke forløysande slik at ein unngår å grave seg ned i sorga, seier Hjørnevik.

Det er berre å ta kontakt med kyrkjelydskontoret for å melde seg på.

Når det er sagt, tek også kyrkjelydskontoret kontakt ei tid etter at folk har mist nokon.

Det kan vere ei god anledning til å melde seg inn i ei sorggruppe eller be om individuell samtale.

– Mange seier dei er takknemlege for at vi tek kontakt og spør om korleis dei har det, fortel Hjørnevik.

Dei konstaterer at mange har gode nettverk og klarar seg godt, medan andre set pris på å få nokon å snakke med om si sorg.

I mange høve har omgjevnadane vanskeleg for å forhalde seg til folk som sørgjer. Og det er skilnad på sørgande. Nokon set pris på berre å få vere på arbeid, medan andre set pris på å bli spurt korleis det går.

– Det er heilt klart at folk reagerer ulikt og sørger ulikt. Men vi vil ha dette tilbodet om sorggruppe av di vi har sett kor effektivt det er, seier Hjørnevik.

Ein annan effekt kan vere at folk stiftar nye venskap etter å ha vore i sorggruppe.