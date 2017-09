Sunndalsmarsj for 140

Det sier primus motor for Sunndalsmarsj, Frank Vedal, når Diva ber han oppsummere årets arrangement ved innkomsten på Grøa stadion.

140 deltakere lar seg absolutt høre – og det som er ekstra positivt er at det denne gangen var svært mange førstegangsstartende.

De fleste deltakerne er naturlig nok fra Sunndal kommune, men det er grunn til å glede seg over bemerkelsesverdig mange deltakere fra nabokommunen Tingvoll denne gangen. Ellers merket vi oss at det også var deltakere både fra Fræna og Molde med, for å nevne noen.

Søndagens marsj ble arrangert under de beste forhold som tenkes kan med sol fra skyfri himmel hele dagen og tørre, fine stier. Et lite skår i gleden var det at en av turdeltakerne måtte ha assistanse av Hjelpekorpsets utkalte mannskaper etter at vedkommende skadet kneet ved Stortæla – noen få kilometer etter starten.

Det hører med til historien at to av deltakerne på søndag har fullført samtlige 48 ganger marsjen har vært arrangert, og disse to er Gunnar Ulfsnes og Jan Ødegård. På en nesten like imponerende tredjeplass finner vi Ragnar Meisingset med sine 46 bokførte deltakelser.

Driva kommer med flere bilder fra årets marsj i papirutgaven.