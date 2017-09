Tjuvstartar Bjørnsonfestivalen

Bjørnsonfestivalen samarbeider for første gong med Nesset Sparebank om eit opplegg for 4 og 5-åringane i kommunen.

Kulturleiar Turid Øverås fortel at opplegget tek eit par formiddagstimar der Nesset folkebibliotek, Nesset Sparebank og Bjørnsonfestivalen har lagt ei løype der barna får oppleve alt frå forteljarstund med Karin Skjetne til barneboklotto og leik med ord og teikning. Aktivitetane skal vere både i banken og i lokala til Nesset folkebibliotek.

– Alle barnehagane i kommunen er invitert. Arrangementet er elles ope for alle 4 og 5 åringar med følge. Planen er å avslutte turen med lunsj på plena utanfor banken. Vi har difor oppfordra barnehagane til at ungane tek med nistepakke.

Ein stor del av Bjørnsonfestivalen sitt program går ut på tilbod til barn og unge gjennom skuleprogram. Tilbodet er gratis for skulane og er ei unik mogelegheit for å få besøk av forfattara og presentasjon av litteratur. Gjennom skuletida vil derfor så godt som alle elevane ha fått besøk gjennom programma til Bjørnsonfestivalen ein eller fleire gonger.

I år kan Bjørnsonfestivalen skilte med ei verdspremiere til dei yngste elevane i 1. til 4. trinnet. Dei får besøk av forfattaren Anna Fiske med si heilt nye bok Hallo i skogen! I boka berst det rett til skogs i tre døgn. Det ikkje mykje av «skogens ro» i denne forteljinga. Med ein einhjørning som lagar rabalder, nokon sagar ned greina til ugla og ein bjørn som må gøyme seg.

For elevane på mellomtrinnet blir det fortattarbesøk av Ingunn Røyset. Ho skildrar andre verdskrigen for born gjennom auga til notidsjenta Dagny (10 år) i boka «Dei et ikkje sjokoladepålegg i krigen». Dagny vaknar ein morgon og er i gamle dagar. Det viser seg at januar 1945 er like spennande som det mormora har fortalt, men også veldig farleg. Bomber, marsjerande soldatar og russefangar som svelt blir ein del av kvardagen til Dagny når ho bokstaveleg tala må fylle mormora sine sko i ei tidsreise 70 år tilbake i tid. Programmet skal vere på Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

For dei eldste ungdomsskuleelevane tilbyr Bjørnsonfestivalen eit program med forfattar Monica Isakstuen. Temaet er løgn og kvifor vi lyg. «Du lyver!» er tittelen og Isakstuen fortel om dei to største løgnarane ho kjenner, nemleg pianisten Joyce Hatto og seg sjølv.

Bjørnsonfestivalen i Nesset byr på ei rekke interessante forfattarmøte. Sjå programmet på www.bjornsonfestivalen.no