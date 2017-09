Vil samle kulturen i ett hus

Rådmann Randi Dyrnes har utfordret kulturtjenesten til å se på arealbruken i kulturhuset og biblioteket på Sunndalsøra. Tanken er å få til en mer effektiv drift ved både kulturhus og bibliotek. En samlokalisering er noe som skal vurderes i denne prosessen.

– Vi har to kulturhus i sentrum. Målet er å gjøre både kulturhus og bibliotek bedre og mer levende, sier kultursjef Ole Magne Ansnes, og understreker at visjonen er å skape et levende kulturhus som blir brukt av folk.

Viktige for mange

Sunndal kulturhus er et bygg som rommer mye. Her er kino og galleri, scener for konserter og teaterforestillinger, møtelokaler og mer. Biblioteket er også godt besøkt, men en ser at utlånet går ned. Dette er en nasjonal trend. I nytt lovverk går det fram at biblioteket også skal være en møteplass og debattarena.

«De to kulturbyggene er viktige for mange – og de er sentralt plassert midt på Sunndalsøra, med Øratorget som felles utearena», påpeker kultursjefen og rådmannen i saksframlegget til teknikk-, miljø- og kulturutvalget sist torsdag. Der går det fram at de savner «et mer tydelig preg av møteplass, der lokalene brukes jevnt gjennom dagen til små og store ting».

I saksframlegget pekes det også på at det er utfordringer med altfor lite bruk av Øratorget, med et til dels fraværende folkeliv. «Slik burde det ikke vært, med to så sentrale kulturinstitusjoner som nærmeste nabo».

Samlokalisering og ei felles kulturdør mener rådmannen og kultursjefen vil åpne for nye muligheter: Et kulturhus som også er en sosial møteplass med kafe eller utvidet kiosk, mer aktiv bruk av foajeen, meråpent bibliotek, samt endret bruk av Keila, som i dag er den minste kinosalen i bygget.

– Jeg ønsker meg ganske enkelt et kulturhus i sentrum der folk går ut og inn, tar en kaffekopp, sitter og leser avisen og så videre, forklarer Ansnes.

Bibliotek i Støgu?

Deler av møtet i TMK-utvalget torsdag var lagt til Plassen i Molde, hvor utvalget blant annet fikk en orientering om det nye biblioteket på Tøyen – som har blitt et svært populært samlingssted. Politikerne var samstemte og ga grønt lys for å gå videre med arbeidet. To arbeidsgrupper ble nedsatt, sammensatt av ansatte i kulturtjenesten og politikere.

I bibliotekgruppa sitter Claus Christian Hansen, Kjersti Ramsøy-Halle og Torgeir Brun. Politisk valgt representant er Anne-Mari Sæther. I kulturhusgruppa har Marianne Furu Høydal, Ingemar Anderson, Jonny Stavheim, Reidar Holmefjord og Jan Erik Holte plass, samt politisk valgt representant Jorunn Silseth. Ungdomsrådet skal også velge en representant til hver gruppe. Ansnes har også sjøl plass i de to gruppene.

Sammen skal de nå komme fram til en utviklingsplan og visjon for biblioteket og kulturhuset som inkluderende møteplasser og opplevelsesarenaer. Ungdomssenteret skal også være en del av det videre arbeidet.

– Vi har to gode grupper som nå skal jobbe videre med dette, sier Ansnes. Han er opptatt av at det skal være lov å tenke nytt og slippe til store tanker i den videre prosessen. En mulighet som ble luftet i møtet i Molde, var å flytte ungdomsbøkene til ungdomssenteret – hvor de unge oppholder seg.

– Det er slike ting vi må vurdere, sier Ansnes.

Arkitekt har allerede vært på befaring og har kommet med skisser for mulige løsninger. Her foreslås vegger fjernet for å tilpasse kulturhuset til ny bruk. Biblioteket ser arkitekten for seg lagt til Støgu i kulturhusets andre etasje.

Målet er å legge fram en sak for TMK-utvalget i november.