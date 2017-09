Alarmen går for norsk språk

Eit eksempel på eit dramatisk tal er at når det gjeld korte filmsnuttar på Facebook og Youtube, så er det berre 29 % av dei mellom seks og ni år som til vanleg møter norsk språk.

NRK gjer ein stor innsats for å møte straumen av engelsk med sin Super-kanal, men rapporten viser altfor tydeleg at om ikkje fleire samfunnsinstitusjonar, politikarar og pedagogar slår ring om norsk språk på ein meir handfast måte enn det blir gjort i dag, så står vi i fare for å gå eit stort kulturtap i møte. For å hjelpe på denne situasjonen må det blant anna bli eit vilkår at digitale læremiddel i skulen blir produserte på både bokmål og nynorsk, og det må lagast språkplanar for arbeidet ved universitet og høgskular.

I fjor gjekk Noregs Mållag kraftig ut mot at den offentlege grunnskulen i Oslo opna for eit tilbod der undervisninga følger same opplegget som dei såkalla «International Schools» der all undervisning går føre seg på engelsk. Mållaget er framleis uroa for at engelsk skal bli det einaste brukte språket i delar av norsk undervisnings- og arbeidsliv.

Den nye rapporten frå Språkrådet i dag stadfestar denne uroa. Språkrådet viser til at barn heilt ned i treårsalderen møter eit omfattande engelskspråkleg tilbod når dei bruker ressursar som er tilgjengelege på nett eller speler dataspel. Dette fører også med seg ei generell haldningsendring når det gjeld engelsk i det norske samfunnet. Eit hovudfunn er at befolkninga er meir positiv til engelsk i reklame no enn tidlegare. I tillegg skjer stadig meir av undervisninga i universitets- og høgskulesektoren på engelsk.

Rapporten gjer det også tydeleg at norsk språk er under press i mange delar av kulturlivet. Det gjeld altså ikkje berre for nynorsken, men også for bokmålet. Språkbruken er regulert berre i avgrensa delar av sektoren. Sjølv mediemangfaldsutvalet har lagt lite vekt på rolla media spelar når det gjeld norsk språk.

Den ferske rapporten frå Språkrådet viser at det er akutt nødvendig å setje i verk stimuleringstiltak som kan sikre bruken av norsk andsynes engelsk og å sikre stillinga til nynorsken. Både offentlege og private aktørar bør trekkjast med i eit slikt arbeid. Det materiellet barna møter i skulen, kan ikkje vere så tilfeldig samansett som det er i dag, og det må bli eit leiaransvar å passe på at høgare læreinstitusjonar bruker norsk når dei kan og avgrensar bruken av engelsk til når dei må.

- No gjeld det som aldri før å hegne om språket vårt. I Noregs Mållag er vi glade for at fleire av partia på begge sider av dei tradisjonelle politiske skiljelinene har sett dette i utforminga av partiprogramma før stortingsvalet. Dermed håpar vi eit meir aktivt språkvern blir praktisk politikk i neste stortingsperiode, avsluttar Magne Aasbrenn.