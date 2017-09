- Eittj ainnjsles julkort

Presseskriv fra Surnadal Konseptutvikling (SKUV):

Surnadal Konseptutvikling (SKUV) setter opp en annerledes juleforestilling i Storstua på kulturhuset fredag og lørdag andre helga i desember.

Forestillingen ”Merry f***ing christmas” er en rocka juleforestilling hvor lokale sangere og musikere fremfører moderne juleklassikere av blant annet Queen, The Pogues, Bon Jovi, Morten Harket og AC/DC.

Med som sangere er kjente Surnadalsnavn som Karstein Mauset, Torstein Snekvik, Øystein Hjelle Bondhus, Lisa Botterli Flostrand, Astrid Hyldbakk og Gunn Astrid Hove.

Disse blir akkompagnert av Brage Kristian Einum på tangenter, Oddbjørn Sponås på slagverk, Torbjørn Kvande på bass og Ola Langli på gitar.

Innimellom sangene vil Gøran Bolme, Kristian Nerland og Nils Inge Aasgård binde det hele sammen med humoristiske skråblikk på den moderne julefeiringen.

SKUV ønsker å lage en juleforestilling med annerledes innhold enn julekonsertene med det klassiske julerepertoar. Vi fikk en ide at innenfor pop og rock tradisjonen finnes det mye god julemusikk som ikke er så ofte brukt og fremført. Vi har plukket frem et knippe av disse som vi tror vil sette publikum i like god julestemning som de mer tradisjonelle julesangene. Med humoristiske skråblikk underveis satser vi på en løs og ledig time med god juleunderholdning.

For de som skal på julebord på hotellet disse kveldene er dette et utmerket vorspiel.

Forestillingen er naturligvis åpen de som ikke skal på julebord også. Åpen bar i kulturhuset.

Alt overskudd går som alltid uavkortet til SKUV sitt arbeid med å bygge opp en arena for lokale kulturutøvere.

Billetter kan kjøpes i resepsjonen på hotellet eller på surnadal.kulturhus.no.