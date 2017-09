Lover dag med trøkk i

Jenny Klinge (Sp), Pål Farstad (V), lage Nøst (MDG) og Steinar Sørvik (Nordmørslista) er fire av toppkanonene som kommer til å fyre løs i partidebatten i Halsa rett før valget. Den som ikke har bestemt seg for parti å stemme på før stortingsvalget den 11. september kan ha nytte av debatten i kinosalen i Halsa den 9. september. Debatten er en del av bygdedagen i Halsa, og tidligere ordfører i Surnadal Mons Otnes (Ap) er debattleder.

– En partidebatt så tett inn på valget er spennende, sier prosjektleder Ragnhild Godal Tunheim i Halsa kommune.

Kortreist er tema for bygdedagen. Men ikke mer kortreist at den favner hele regionen. Vitensenteret i Trondheim kommer med show, fra Hemne kommer et bryggeri og fra Oppdal kommer en jaktsimulator. Sistnevnte blir satt opp på skolen der publikum kan få gå på den jakta de vil i en blackbox og der jakteventyret utspiller seg på storskjerm.

– Her kan det jaktes, hjort, villsvin og elg. Bare å velge, sier Tunheim.

Kokkekunst med Tingvollost vil Kristina Svinvik lage. Kokken har jobbet tre år hos Arne Brimi på Vianvang. Hun bor nå i Svinvika i Surnadal der hun har planer om å starte restaurant med kortreist mat. I Halsa skal hun vise sine kunster med ost fra Tingvoll som Gunnar Vågen presenterer og som Gøran Bolme som konferansier kommenterer. Tingvollost er en av 10 tilbydere av mat på bygdedagen.

– Kristina skal lage mat med Tingvollost som viser respekt for råvaren. sier Tunheim.

Bygdedagen i Halsa begynner å bli en institusjon. 70 utstillere er klare for markedsdagen. Sjøl om den kortreiste sirkelen er stor er hovedtyngden av utstillerne fra Halsa, Surnadal og Rindal. Bygdedagen er rotet i jakt, friluftsliv og landbruk og dagen bærer preg av det. Men kulturelle innslag hører også med. Gjennom dagen vil det være ulike kulturarrangement.

– Her vil det være mye god mat å smake på, mye å oppleve og mange gode samtaler å føre, sier Tunheim.

– Vi har et innholdsrikt og variert program. Publikum kan allerede nå gå inn på vår facebookside å se på det, sier Tunheim.